Подрядчика реконструкции Комсомольского пруда в Ставрополе оштрафовали на 41,3 млн

Прокуратура Ставропольского края добилась штрафа для подрядчика, который занимался реконструкцией двух главных водоемов Ставрополя - Комсомольского и Пионерского прудов. Компания "Технология" заплатит 41,3 миллиона рублей.

- В рамках реализации данного национального проекта "Жилье и городская среда" между комитетом городского хозяйства администрации г. Ставрополя и обществом с ограниченной ответственностью "Технология" заключен муниципальный контракт на сумму более 449 млн рублей на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории Комсомольского пруда и Пионерского пруда. Вместе с тем в установленный контрактом срок подрядная организация работы в полном объеме не исполнила, - сказано в сообщении ведомства.

Против организации завели административное дело, которое глава "Технологии" оспорил в суде. Однако апелляцию не удовлетворили, а прокуратура добилась того, что подрядчик выплатил штраф за нарушение обязательств договора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что было не так с реставрацией Комсомольского пруда.