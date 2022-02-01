Ставрополец получил условный срок за призывы расправиться с полицейскими

В управлении ФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что ставрополец получил год условного срока за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Против него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

- Установлено, что Баяндурян А.Н. в социальной сети «Instagram» разместил публикацию, содержащею публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, - сказано в сообщении ведомства.

Пока что приговор не вступил в силу, это значит, что обвиняемый может обжаловать решение суда.