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Происшествия1 февраля 2022 7:54

Ставрополец получил условный срок за призывы расправиться с полицейскими

Приговор пока не вступил в силу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В управлении ФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что ставрополец получил год условного срока за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Против него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

- Установлено, что Баяндурян А.Н. в социальной сети «Instagram» разместил публикацию, содержащею публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, - сказано в сообщении ведомства.

Пока что приговор не вступил в силу, это значит, что обвиняемый может обжаловать решение суда.

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