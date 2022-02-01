Полиция Ставрополья вызволила пьяного водителя с застрявшим в снегу внедорожником

В пресс-службе ГИБДД Ставрополья сообщили, что полицейские остановили водителя внедорожника, который сначала странно петлял по дороге, а потом вовсе увяз в снегу. Оказалось, что он сильно пьян - настолько, что не мог внятно говорить и стоять на ногах.

- На основании этих признаков 36-летнему гражданину было предложено пройти освидетельствование на месте, либо в наркологическом диспансере. освидетельствования мужчина отказался, не сумев объяснить причины. Гражданину было разъяснено, что ему грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

На мужчину составили административный протокол за пьяное вождение и отказ от освидетельствования. Внедорожник отправили на штрафную стоянку, а материалы направили в Мировой суд для разбирательства.