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Общество1 февраля 2022 8:33

Полиция Ставрополья вызволила пьяного водителя с застрявшим в снегу внедорожником

Сначала он вилял по дороге, а потом увяз в сугробе
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе ГИБДД Ставрополья сообщили, что полицейские остановили водителя внедорожника, который сначала странно петлял по дороге, а потом вовсе увяз в снегу. Оказалось, что он сильно пьян - настолько, что не мог внятно говорить и стоять на ногах.

- На основании этих признаков 36-летнему гражданину было предложено пройти освидетельствование на месте, либо в наркологическом диспансере. освидетельствования мужчина отказался, не сумев объяснить причины. Гражданину было разъяснено, что ему грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

На мужчину составили административный протокол за пьяное вождение и отказ от освидетельствования. Внедорожник отправили на штрафную стоянку, а материалы направили в Мировой суд для разбирательства.

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