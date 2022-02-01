Экс-глава сельсовета Ставрополья пойдет под суд за махинации с землей в 2014 году

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против бывшего председателя сельсовета возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Мужчина проворачивал махинации с землей и нанес ущерб округу в 870 тысяч рублей.

- В 2014 году подозреваемый поручил подчиненным сотрудникам изготовить подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у двух жителей округа прав на два земельных участка в станице Старопавловской. На основании данных документов граждане зарегистрировали в упрощенном порядке право собственности на земельные участки, что привело к незаконному отчуждению земель, находящихся в муниципальной собственности, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, мужчине грозит штраф и даже тюремный срок, в зависимости от степени вины.