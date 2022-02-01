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Общество1 февраля 2022 9:47

Ставрополье получит 120 млн на три года для возведения открытых спортплощадок

Всего для регионов России на эти цели выделили 9 миллиардов рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край получит 120 миллионов рублей в течении трех лет для реализации проекта "умных" спортивных площадок под открытым небом. В 2022 году региону выделят 20 миллионов рублей, в 2023 - 60 млн, в 2024 - 40 млн.

Средства нужны для строительства и оснащения спецоборудованием спортивных площадок. Они должны быть в открытом доступе для жителей городов, подрядчик должен провести интернет и оборудовать площадки тренажерами.

Работы пройдут по программе "Бизнес-спринт", которая является частью государственного проекта "Развитие физической культуры и спорта". Ставропольский край уже два года реализует программу, за это время в регионе появились 29 спортивных объекта.

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