Ставрополье получит 120 млн на три года для возведения открытых спортплощадок

Ставропольский край получит 120 миллионов рублей в течении трех лет для реализации проекта "умных" спортивных площадок под открытым небом. В 2022 году региону выделят 20 миллионов рублей, в 2023 - 60 млн, в 2024 - 40 млн.

Средства нужны для строительства и оснащения спецоборудованием спортивных площадок. Они должны быть в открытом доступе для жителей городов, подрядчик должен провести интернет и оборудовать площадки тренажерами.

Работы пройдут по программе "Бизнес-спринт", которая является частью государственного проекта "Развитие физической культуры и спорта". Ставропольский край уже два года реализует программу, за это время в регионе появились 29 спортивных объекта.