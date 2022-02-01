Сообщение о минировании многоэтажки в Ставрополе оказалось ложным

В администрации Ставрополя рассказали, что информация о минировании жилого многоэтажного здания по улице Родосской не подтвердилась. Специалисты оцепили территорию, проверили помещения, но взрывчатки не нашли.

- На место незамедлительно направлены службы экстренного реагирования. Они оперативно приступили к обследованию объекта. На месте работал кинологический расчет. К счастью, информация не подтвердилась, вызов оказался ложным, - сказано в сообщении мэрии.

Отметим, ранее в краевом центре регулярно "минировали" общеобразовательные школы, особенно - лицей №24. Неизвестные звонили в спецслужбы и говорили, что в учреждениях заложена взрывчатка. Ни разу информация не подтвердилась, но школьников постоянно эвакуировали и отправляли домой.

Таким образом, учебный процесс сильно пострадал.