Миндор Ставрополья заявил об отсутствии транспортного коллапса в краевом центре

В министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края сообщили об отсутствии ожидаемого транспортного коллапса в краевом центре. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Борис Борисов во время брифинга.

- Транспортного коллапса в Ставрополе не произошло. Город сегодня не стоял. На линии вышло более 80% городского парка общественного транспорта. Да, по отдельным маршрутам автомобили не вышли, или их было мало (№№ 31, 37, 38, 46, 13, 4, 47), - заявил чиновник.

Причиной стало малое количество времени для подготовки транспортного состава: перевозчики только на дня выиграли конкурс и банально не успели подготовить нужную документацию.

Оформление лицензий затянулось из-за срыва конкурса. ФАС пришлось несколько раз проверять перевозчиков, которые уже почти получили контракты, из-за жалоб другой группы перевозчиков. Отстающие сообщали о нарушении законодательства при проведении конкурса.

По итогу на остановках образовывались огромные очереди, люди под ветром ждали автобусы, а потом забивали их битком.