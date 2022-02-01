«Россети Северный Кавказ» меодернизируют крупную подстанцию для надежного энергоснабжения почти 170 тысяч жителей Ставрополя

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» завершили монтаж нового трансформатора на подстанции 110 кВ «Южная» в городе Ставрополе. Энергетики увеличили мощность силового оборудования с 25 МВА до 40 МВА. Работы выполнены в рамках масштабной реконструкции, которая ведется на питающем центре с августа 2021 года.

Комплекс технических мероприятий позволит разрешить существующую проблему недостатка мощности, создав дополнительный резерв для технологического присоединения новых потребителей, и повысить надежность энергоснабжения порядка 170 тысяч жителей краевой столицы, а также расположенных здесь торговых площадей, промышленных баз, социально значимых учреждений.

- Потребность в усовершенствовании значимого для краевой столицы питающего центра назрела в связи с активной застройкой жилого сектора и стремительным развитием инфраструктуры в самом крупном Юго-Западном районе Ставрополя. Уже сегодня здесь проживает одна треть населения города. В связи с чем ежегодно увеличивается нагрузка на сети», – рассказал директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на ПС 110 кВ «Южная» специалистами проделан значительный комплекс строительных и технических работ. Так, в открытой части подстанции в полном объеме сооружены фундаменты и опоры под новое оборудование, оснащенные системами гидроизоляции и заземления. Ведется установка кабельных каналов и системы водоотведения, предусмотренной для отвода атмосферных осадков.

В настоящий момент завершается еще один важный этап по установке коммутационного оборудования – секционного выключателя. После его ошиновки, опробования и ввода в работу специалисты приступят к демонтажу существующего выключателя и монтажу нового. Данное электрическое оборудование – выключатели – являются важнейшими коммутационными аппаратами.

Они предназначены для включения резервного питания в распределительных устройствах низкого напряжения и подключения резервного питания на энергообъектах. На реализацию этого проекта компанией будет направлено порядка 200 млн рублей.