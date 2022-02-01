Жительница Ставрополя получит наказание за организацию подпольного игорного клуба

В Следкоме Ставропольского края сообщили о завершении расследования дела женщины, которая в краевом центре организовала подпольный игорный клуб. Клуб, конечно, незаконно проводил игры.

Бизнесвумен сняла помещение в северо-западном районе города, закупила оборудование и начала принимать клиентов. Длилось это с января 2021 года. После полиция "накрыла" клуб.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "незаконная организация и проведение азартных игр". Расследование закончилось, дело передали в суд. Теперь обвиняемая ждет свой приговор, который сможет оспорить, пока он не вступил в силу.

Отметим, организация казино и игорных клубов запрещена на территории России.