Маршрутчики Ставрополя просят главу города и прокуратуру дать правовую оценку действиям миндора

26 января 2022 года в крае завершился конкурс на право осуществления перевозок по городским маршрутам. Но не все перевозчики остались довольны результатами. Некоторые водители маршруток не согласны с решением министерства дорожного хозяйства края.

Несмотря на то, что миндор Ставрополья заявил об отсутствии транспортного коллапса в краевом центре, 20% водителей все же не вышли на рабочий маршрут.

- Транспортного коллапса в Ставрополе не произошло. Город сегодня не стоял. На линии вышло более 80% городского парка общественного транспорта. Да, по отдельным маршрутам автомобили не вышли, или их было мало (№№ 31, 37, 38, 46, 13, 4, 47), - заявил министр.

А индивидуальные предприниматели, которые официально обслуживали маршрут №35 в течение последних нескольких лет, просят прокуратуру Ставропольского края и губернатора Владимира Владимирова проверить правовую оценку действиям миндора. Перевозчики хотят оспорить итоговое решение.

- Министерством транспорта Ставропольского края 26 января 2022 года был проведен конкурс на обслуживание маршрута №35. В связи с чем мы, более 20 индивидуальных предпринимателей и 40 водителей остались без работы. 31 января у нас закончилось право на перевозки, - обращается к жителям города и к губернатору Лариса Николаевна, индивидуальный предприниматель.

Женщина подчеркивает, что заместитель миндора предупреждал о возможных перебоях в работе транспорта, из-за проведения конкурса, в котором многие предприниматели проиграли. Но по ее мнению информация о том, что они проиграли из-за не подтверждения всех документов - не соответствует действительности.

Также женщина просит обратить внимание на то, что транспортная заявка от организации «Автоальянс» предоставила совершенно не те автомобили, которые были заявлены в конкурсном отборе.

- Хотя на заявленный конкурс были выставлены машины с оборудованным световым табло, кондиционерами, газели «Эко-Сити», для людей с ограниченными возможностями, всех их нет на месте. Вместо них, на маршрут выпустили абсолютно другие машины. По факту, данные машины, хуже, чем были предоставлены для обслуживания от предыдущего товарищества, - поясняет индивидуальный предприниматель.