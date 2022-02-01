Наличкой или картой?

Фото: банка Уралсиб.

По итогам рейтинга лучших кредитных карт Банк Уралсиб вошел в Топ-10 наилучших условий по возможности снятия наличных средств. Одним из лидеров рейтинга (по экспертному заключению портала Выберу.ру) в этой номинации стало предложение «120 дней на максимум».Обладатель карты может воспользоваться льготным периодом в 120 дней.

Процедура для ее получения была максимально упрощена и ускорена: требуются только данные паспорта. Сумма кредита достигает одного миллиона рублей. Далее – все индивидуально: проценты по карте составят на данный момент от от 11,9 до 24,9 в год. При этом с покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не берется. А снятие наличных денег в в банкоматах любых банков будет бесплатным для потребителя.

Соперниками в борьбе с банком Уралсиб стали крупнейшие финансовые организации России (первая сотня, значившаяся с учетом их активов на 1 декабря прошлого года). В номинации оценивались такие параметры, как длительность льготного периода, минимальная сумма выдачи кредита, стоимость и условия обслуживания, лимит на получение наличных без дополнительных трат. Плюс размер кэшбека, другие дополнительные сервисы и бонусы. И возможность получения карты онлайн, что сейчас особенно важно.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в любом отделении банка Уралсиб, по общему номеру телефона 8 (800) 250-57-57, либо на портале ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»