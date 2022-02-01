ВТБ профинансировал завод минеральных вод «Рычал-Су» в Дагестане

ВТБ установил кредитный лимит в размере 350 млн рублей сроком до двух лет крупному производителю минеральной воды в Республике Дагестан - ОАО «Рычал-Су». Средства направлены на закупку сырья и материалов для производства.

- Компания «Рычал-Су» уже почти 100 лет производит минеральную воду, которая пользуется большой популярностью в Дагестане и узнаваема далеко за его пределами. Кроме того, предприятие входит перечень организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике. Поддержка таких представителей бизнеса в регионе - одна из приоритетных задач для ВТБ, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

- Успех любого дела во многом зависит от того, насколько сильные у тебя партнеры. ВТБ один из крупнейших игроков на финансовом рынке СКФО. Уверен, что плодотворное сотрудничество с банком будет способствовать развитию компании, - отметил Муслим Рамазанов, генеральный директор ОАО «Рычал-Су».

ДЛЯ СПРАВКИ

Компания «Рычал-Су» была основана в 1929 году, и в настоящее время является одной из ведущих российских компаний, производящих истинно природную минеральную воду. Экологичность производства и высокое качество продукции, а так же её соответствие российским и международным стандартам подтверждено официальными сертификатами, экспертными заключениями и являются залогом успеха компании на рынке.