Первые привитые от ковида подростки Ставрополья хорошо перенесли прививку

В Ставропольском крае привиты от коронавируса первые 79 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Все они хорошо перенесли прививку. Побочных явлений ни у кого не выявлено.

По словам министра здравоохранения Владимира Колесникова, родители подали уже 1900 заявлений на прививку.

- На территории Ставропольского края началась кампания по массовой иммунизации детей от коронавируса. Мы ставим задачу до конца недели отработать всю поступившую вакцину, - отметил министр.

Он добавил, что следующая партия вакцины «Спутник-М» уже заказана.

Отмечается, что подростков вакцинируют в 38 медицинских учреждениях, к которым они прикреплены по месту жительства.

Кроме согласия на прививку, родители должны написать заявление о желании привить ребенка от COVID-19.