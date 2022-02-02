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Здоровье2 февраля 2022 5:17

Медики Ставрополья зафиксировали 1252 новых случая коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии заболели 146,1 тысячи человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае коронавирусом заразились еще 1252 человека за прошедшие сутки. Это не рекорд, за последние несколько дней количество инфицированных немного снизилось. Всего с начала пандемии заболели более 146 тысяч ставропольцев.

Также за сутки в региональные больницы госпитализировали 204 человека - количество тех, кому оказалась нужна помощь медиков, увеличилось. За сутки болезнь смогли побороть 741 человек, 14 - скончались.

- Из общего числа заболевших коронавирусом - 438 детей. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении, госпитализация несовершеннолетним пациентам требуется гораздо реже, - рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

На сегодняшний день полную иммунизацию от коронавируса прошли 1 миллион 60 тысяч человек.

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