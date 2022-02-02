На Ставрополье ко 2 февраля 20 процентов ковид-коек остаются свободными

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на 2 февраля 2022 года свободными остаются 20% ковид-коек. За последние сутки в больницы госпитализировали 204 человека.

Всего медики выявили 1252 новых случая коронавирусной инфекции. Среди зараженных есть и дети, которые подвержены влиянию омикрон-штамма.

- Из общего числа заболевших коронавирусом - 438 детей. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении, госпитализация несовершеннолетним пациентам требуется гораздо реже, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Минздрав должен рассмотреть вопрос создания специального ковид-госпиталя для детей, где развернут 100 мест. За последние сутки госпитализация потребовалась только одному инфицированному ребенку.