Сельхозпредприятие на Ставрополье закрыли на карантин из-за птичьего гриппа

В Ставропольском крае нашли очаг птичьего гриппа в Изобильненском городском округе. Сельхозпредприятие в станице Каменнобродской закрыли на карантин, также под ограничения попали несколько населенных пунктов в радиусе 10 километров.

- В связи с выявлением очага высокопатогенного гриппа птиц на территории ООО "Агро-плюс" установить до их отмены ограничительные мероприятия, - сказано в постановлении, которое подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Запрещено вывозить и привозить живых и мертвых птиц, также нельзя проводить ярмарки, выставки и т.д.

Ранее в Ставропольском крае бушевала африканская чума, которая сильно сократила поголовье свиней. Тогда некоторые предприятия тоже посадили на карантин, закрыли несколько магазинов крупных торговых сетей.