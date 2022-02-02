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Общество2 февраля 2022 8:22

750 ставропольцев получили поддержку государства для ремонта домов после урагана

Ветер сорвал крыши домов, балконы, вырвал деревья с корнем
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе матпомощь выплатили 750 пострадавшим от ураганного ветра 15 января. Средства выделили на восстановление жилья, ремонт крыш и т.д. Также помимо материальной помощи государство принимало заявки на помощь стройматериалами. Самым востребованным оказался шифер.

Скоро материальную помощь получат еще 50 человек. Об этом рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

- Из 454 заявок обследовано 449 адресов. Работа в этом направлении идет к завершению, - заявил чиновник.

Ураган повредил как минимум 148 жилых домов, 70 из них - частные. Также пострадали 12 социально значимых объектов. Сразу после того, как ветер стих, рабочие начали чинить сорванные крыши многоквартирных домов, чтобы жильцов не заливало водой.

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