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Происшествия2 февраля 2022 8:45

Ставрополец получит срок за оправдание терроризма в интернете

Он публично поддерживал запрещенные организации и пытался склонить друга к поездке в Сирию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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ГСУ СКР по СКФО завершило расследование дела мужчины, который пропагандировал терроризм в интернете. Против него возбудили уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма".

- Следствием установлено, что 26 и 27 января 2020 года Лайпанов, находясь по месту регистрации, разделяя идеологию запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической деятельности, с помощью мобильного телефона разместил в социальной сети публикации, оправдывающие и пропагандирующие терроризм, - сказано в сообщении Следственного комитета России.

Также известно, что мужчина пытался склонить своего знакомого к поездке в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам и воевать на их стороне.

Дело передали в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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