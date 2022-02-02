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Общество2 февраля 2022 8:50

В Кисловодске озеленят центральные бульвары за 110 млн рублей в 2022 году

Вдоль улиц высадят кустарники и разобьют клумбы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Кисловодске в 2022 году на озеленение потратят 110 миллионов рублей. На эти средства купят кустарники и цветы, которые высадят вдоль центральных улиц и главных бульварах города-курорта.

- За счет этих средств будут высажены ковровые клумбы во въездной части города, центральных улицах и Курортном бульваре. Впервые будет выполнено озеленение новой пешеходной зоны на проспекте Ленина, где высадят вечнозеленые растения, так же как и на Курортном бульваре появятся ковровые клумбы, - заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Также упор сделают на многолетние цветы, которые смогут радовать глаз гостей и жителей города не один год. Например, планируют высадить кустовой гортензии.

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