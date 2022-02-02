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Происшествия2 февраля 2022 9:02

220 студентов медколледжа Ставрополя эвакуировали из-за ложного минирования

На днях поступило такое же сообщение в многоквартирном доме
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ставрополя сообщила, что эвакуация медколледжа и завода произошли из-за сообщения о минировании здания на проспекте Кулакова, 8. Специалисты прибыли на место и снова ничего не обнаружили - информация оказалась ложной.

- На место незамедлительно направлены службы экстренного реагирования. Они оперативно приступили к обследованию объекта. Все сотрудники и студенты были эвакуированы. На месте работал кинологический расчет. Информация не подтвердилась, вызов оказался ложным. Все 220 человек вернулись в здание, - сказано в сообщении администрации.

Напомним, буквально на днях появилось сообщение о минировании многоквартирного дома в краевой столице. Однако это не подтвердилось. А до этого практически всю рабочую неделю поступали звонки о бомбе в общеобразовательных школах.

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