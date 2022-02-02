Прокуратура Северной Осетии подтвердила позицию «Россети Северный Кавказ» в борьбе с майнинг-хищениями электроэнергии

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Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона, которые обвиняются в хищении электроэнергии при добыче криптовалюты. Напомним, в апреле 2021 года специалисты «Россети Северный Кавказ» совместно с представителями МВД по РСО-Алания выявили в п. Заводской факт незаконного потребления электроэнергии объемом более 580 тысяч киловатт-часов.

Установлено, что с февраля 2020 года по апрель 2021 двое мужчин, арендовав дом в пос. Заводской и смонтировав необходимое оборудование, организовали там совместную деятельность по добыче криптовалюты. В целях обеспечения бесперебойного функционирования майнинг-фермы они незаконно подключились к электросетям, причинив компании «Россети Северный Кавказ» и всему электросетевому комплексу региона ущерб на сумму свыше 2,4 млн рублей.

В настоящее время, по сообщению Прокуратуры Северной Осетии, уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Владикавказа.

Компания «Россети Северный Кавказ» продолжает во всех регионах СКФО активную работу по выявлению и пресечению фактов хищений энергоресурса при добыче криптовалюты, поскольку энерговоры своими незаконными действиями подвергают риску надежность энергоснабжения всех потребителей.

Несанкционированное подключение к электросетям приводит к снижению напряжения в сети, непрогнозируемому росту нагрузки на энергообъекты, может спровоцировать возгорание. А это значит, что под угрозой может оказаться здоровье и жизнь окружающих.