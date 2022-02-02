На Ставрополье школьникам к питанию добавят фрукты и сладости после "дистанта"

Младшие классы в Ставропольском крае получат усиленное питание после выхода с дистанционного обучения. К их рациону добавят сладости, фрукты и молоко в индивидуальной упаковке. Это правило распространяется только на учеников 1-4 классов.

Об этом рассказали в министерстве образования края. Также уточнили, что никаких доставок продовольственных пакетов во время "дистанта" не будет.

- Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся 1 - 4 классов в соответствии с федеральным законодательством только в дни их фактического посещения школы, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, дистанционное обучение школьников начнется с 3 февраля и закончится 9 февраля. А с 10 по 16 февраля дети будут на каникулах. Если эпидемиологическая обстановка не улучшится, они не выйдут на очное обучение.