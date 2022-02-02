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Происшествия2 февраля 2022 12:34

44-летний ставрополец убил мать уксусной кислотой из-за 1500 рублей

Он потребовал отдать ему деньги, а когда она согласилась, не сжалился над ней
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против 44-летнего мужчины возбудили уголовные дела по статьям "убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда".

По данным следствия, мужчина жестоко убил собственную пожилую мать. Он требовал отдать ему долг в 1500 рублей, на что она ответила, что денег нет. Сначала он ее избил, а потом залил в горло уксусную кислоту.

Перед этим она позвонила своему брату, чтобы тот принес деньги. Однако это не остановило ее сына. Мужчина забрал деньги у калитки, а потом скрылся с места преступления.

- На следующий день потерпевшая скончалась в больнице. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.

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