Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 13:39

К концу 2022 года на Ставрополье сдадут в эксплуатацию 10 детсадов

Сейчас региональные власти пытаются уменьшить очереди в муниципальные учреждения и обеспечить детей местами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае к концу 2022 года построят 10 детских садов по нацпроекту "Демография". Это нужно для того, чтобы обеспечить малышей местами в муниципальных учреждениях и уменьшить очереди. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- При создании детских садов учитываем все, что нужно малышам для развития, безопасного и полезного досуга. Здесь будут зоны для разных кружков по интересам, обязательно физкультурные и музыкальные залы. Чтобы детям было интересно и комфортно, а родителям - спокойно, - заявил Владимиров.

Детские сады появятся в Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске, Михайловске и ряде небольших поселений, где они остро требуются.

0