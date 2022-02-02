Жительница Ставрополя выпрыгнула на ходу из машины, спасаясь от таксиста-насильника

В Ставрополе девушку едва не изнасиловал водитель такси. Мужчина напал на нее во время поездки.

31 января жительница краевой столицы заказала машину через приложение популярного агрегатора. Ей нужно было доехать из Михайловска в Ставрополь.

Во время поездки водитель внезапно изменил маршрут и повез пассажирку в направлении села Дубровка. Девушка попросила остановиться, но мужчина схватил ее за волосы и стал избивать.

Потом он попытался раздеть ее, угрожая и осыпая нецензурной бранью. По словам жительницы Ставрополя, мужчина был в неадекватном состоянии.

Пассажирка решилась на отчаянный шаг и выпрыгнула из машины на ходу. Заметив фары встречного автомобиля, она побежала ему навстречу. Узнав, в чем дело, водитель посадил девушку в машину и отвез домой.

Ставропольчанка написала заявление в полицию. После случившегося ей потребовалась госпитализация.

Как пишет «Блокнот-Ставрополь» со ссылкой на источник, близкий к семье таксиста, тот несколько лет употребляет наркотики. В таком состоянии он садится за руль. Кроме того, мужчина агрессивен и вспыльчив. Не исключено, что пострадавшая девушка – не первая его жертва.