3 февраля на Ставрополье 17% ковид-коек остаются свободными

В Ставропольском крае к 3 февраля 17% ковид-коек остаются незанятыми. Пару дней назад свободны были 20% мест для больных коронавирусом. За последние сутки из 1404 новых зараженных 190 ставропольцев попали в больницы.

- Около 17% фонда COVID-коек свободны. Край обеспечен ресурсами для помощи больным коронавирусом. Врачи делают все для спасения жизней, - написал губернатор Ставрополья в официальном инстаграм-аккаунте.

Среди госпитализированных трое - дети. Всего за сутки медики выявили 458 случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних.