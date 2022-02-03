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Здоровье3 февраля 2022 5:46

3 февраля на Ставрополье 17% ковид-коек остаются свободными

За последние сутки коронавирусом заболели 1404 человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае к 3 февраля 17% ковид-коек остаются незанятыми. Пару дней назад свободны были 20% мест для больных коронавирусом. За последние сутки из 1404 новых зараженных 190 ставропольцев попали в больницы.

- Около 17% фонда COVID-коек свободны. Край обеспечен ресурсами для помощи больным коронавирусом. Врачи делают все для спасения жизней, - написал губернатор Ставрополья в официальном инстаграм-аккаунте.

Среди госпитализированных трое - дети. Всего за сутки медики выявили 458 случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних.

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