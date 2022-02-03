Экс-сотрудник МВД Ставрополья получил срок за организацию "ловушек" на наркоманов

В управлении ФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что против бывшего оперуполномоченного отдела контроля за оборотом наркотиков возбудили несколько уголовных дел за превышение должностных полномочий. Ради улучшения служебной статистики он узнавал адреса "закладок", заставлял доверенных лиц распространять информацию среди наркоманов и ловил их прямо на месте.

- Полученные сведения о местонахождении тайниковой закладки Зыбарев Д.Е. передавал доверенным лицам из числа наркозависимых и под угрозой привлечения к уголовной ответственности заставлял их передавать адреса наркотиков своему окружению. В момент извлечения наркотика из закладки, лица задерживались, - сказано в сообщении ведомства.

Минераловодский городской суд признал мужчину и его сообщника виновными. Зыбарев получил 11,5 лет строго режима, а его друг - 10 лет колонии общего режима.