Двух экс-полицейских Ставрополья поймали на попытке мошенничества

В Ставропольском крае двух уже бывших сотрудников МВД поймали на попытке мошенничества. Против них возбудили уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". Они хотели получить 80 тысяч рублей от мужчины, который просил освободить его сына от уголовной ответственности. А преследование на тот момент уже было закончено.

В итоге находчивых полицейских задержали во время передачи денег. Сейчас они находятся под домашним арестом, расследование продолжается. Прокуратура также отреагировала на данный инцидент.

- По результатам служебной проверки, проведенной подразделением собственной безопасности краевого Главка, сотрудники уволены из органов внутренних дел. Также они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того к дисциплинарной ответственности привлечен их непосредственный руководитель, - сказано в сообщении ведомства.