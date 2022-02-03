В Ставрополе группа лжевоенных похитила два миллиона рублей арендодателей

В ГУ МВД Ставропольского края рассказали, что пятеро мошенников пойдут под суд за хищение около двух миллионов рублей арендодателей квартир. Мужчины представлялись военными, которые хотят снять жилье.

Они добивались, чтобы хозяева квартир продиктовали им номер их карты, а после говорили, что якобы перевели больше денег, чем следовало. Арендодатели переводили собственные средства по номерам телефонов, после несколько участников "обнальщиков" переводили деньги на нужные счета и тут же обналичивали.

Один член банды уже попался, он получил свой приговор. Остальным удалось сбежать, сейчас их разыскивает полиция. Уголовные дела с утвержденным обвинением передали в суд Ставрополя.