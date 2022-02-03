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Общество3 февраля 2022 9:14

В субботу 5 февраля на Ставрополье придут метель и порывистый ветер

Неожиданно потепление закончится, и снова пойдет снег
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Гидрометцентре рассказали, что к субботе 5 февраля в Ставропольском крае снова начнет идти снег, а неожиданное потепление так же неожиданно уйдет. 3 февраля в регионе температура воздуха днем достигнет +13 градусов, а вот 5 февраля она опустится до +2 градусов.

Погода сильно поменяется: снова начнет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Западный ветер усилится до 10 метров в секунду, а в субботу его порывы достигнут 18 метров в секунду. Тут же начнется метель, так что жителя и гостям региона лучше одеваться теплее.

Ночью с пятницы на субботу начнутся заморозки до -7 градусов.

Пока что наиболее заснеженными районами Ставропольского края является краевой центр, Пятигорск и Кисловодск.

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