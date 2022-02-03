В 2022 году на Ставрополье 700 пар заключили официальный брак

В ЗАГСе Ставропольского края рассказали, что чуть больше, чем за месяц, в регионе заключили 700 браков. По сравнению с предыдущими годами, разводов стало на 2,3% меньше, а браков - на 7,6%.

Охотнее всего женятся в Ставрополе, Невинномысске и городах-курортах региона. Очень популярными датами для бракосочетания стали 22.01.2022 и 02.02.2022. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как одна пара ставропольцев пыталась незаконно продать запись на бракосочетание на 2 февраля.

На 2022 год дату росписи в ЗАГСе уже запланировали больше 1,5 тысячи пар.