На Ставрополье в 2022 году починят 3 км региональной трассы да 88 миллионов

В Ставропольском крае в 2022 году продолжат ремонт дороги Стодеревская - Серноводское - Уваровское, которая является главной трассой для этих населенных пунктов. Работы начали в 2021 году и сделали 5,5 километров, в этом году починят 3 километра за 88 миллионов рублей.

- Этой дорогой ежедневно пользуются жители населенных пунктов, через которые она проходит. Поэтому капитальный ремонт имеет первостепенное значение для их комфортного проживания, - рассказал министр дорожного хозяйства региона Евгений Штепа.

Работы пройдут по программе "Развитие транспортной системы". Отметим, Ставропольский край стал лидером по качеству региональных дорог.