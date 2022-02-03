В Ставрополе директор компании скрыл от налоговой 14,8 миллионов рублей

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против директора коммерческой организации в Ставрополе возбудили уголовное дело за сокрытие налогов от компетентных ведомств. Он решил не платить налоговые недоимки и сэкономить.

- По версии следствия, с июня по август 2021 года подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 14 миллионов 800 тысяч рублей, осуществив оплату за выполнение организацией работ через расчетные счета иных организаций, минуя собственные, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о двух полицейских, которые пытались взять 80 тысяч рублей с мужчины за незаконные услуги, которые бы не оказали. Их подозревают в покушении на мошенничество. В прокуратуре уже сообщили, что их уволили с должностей.