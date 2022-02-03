Ставрополье пополнит транспортный парк ста троллейбусами и трамваями

Ставропольский край планирует закупить около ста троллейбусов и трамваев, тем самым расширив электротранспортный парк. Обновление хотят произвести на средства по госпрограмме, которую курирует Минпромторг России.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с министром Денисом Мантуровым, чтобы обсудить этот и другие вопросы.

- По поручению Дениса Мантурова инициатива будет проработана в Минпромторге России, - сказано в пресс-службе губернатора региона.

Также они обсудили создание еще одной особой экономической зоны в Ставропольском крае. Как заверил Мантуров, министерство окажет помощь региону, потому что формирование таких территорий хорошо влияет на экономику и поддерживает развитие предпринимательства.