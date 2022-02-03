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Общество3 февраля 2022 12:14

Ставрополье пополнит транспортный парк ста троллейбусами и трамваями

Вопрос уже взяли на разработку в Минпромторге России
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край планирует закупить около ста троллейбусов и трамваев, тем самым расширив электротранспортный парк. Обновление хотят произвести на средства по госпрограмме, которую курирует Минпромторг России.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с министром Денисом Мантуровым, чтобы обсудить этот и другие вопросы.

- По поручению Дениса Мантурова инициатива будет проработана в Минпромторге России, - сказано в пресс-службе губернатора региона.

Также они обсудили создание еще одной особой экономической зоны в Ставропольском крае. Как заверил Мантуров, министерство окажет помощь региону, потому что формирование таких территорий хорошо влияет на экономику и поддерживает развитие предпринимательства.

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