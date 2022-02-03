Главврач скорой рассказал о вспышках коронавируса в больницах Ставрополя

К утру 3 февраля в Ставропольском крае коронавирусом заболели еще 1404 человека. Бригады скорой помощи ежедневно получают свыше 200 вызовов, но госпитализация требуется не всем заболевшим. Как объяснил "КП"-Ставрополь главврач Станции скорой помощи в Ставрополе Антон Фарсиянц, люди сразу обращаются в скорую помощь в первый день заболевания, хотя следовало бы звонить в поликлинику по месту жительства.

По словам Фарсиянца, из-за большой заразности "омикрона" в больницах Ставрополя возникают локальные вспышки инфекции:

- Пациент поступает без симптомов, но через пару дней они появляются. В таких случаях бригадам скорой необходимо срочно перевозить заразившегося в специализированный ковидный госпиталь. Так, за вчерашний день из больниц Ставрополя в ковидные центры у нас были переведены 40 человек.

В Ставрополе больных коронавирусом транспортируют в городскую больницу №2, краевую инфекционную больницу, родильный дом при четвертой городской больнице, реабилитационный центр на Кулакова и "ковидный" корпус клинической городской больницы №3.