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Общество3 февраля 2022 17:34

Маршруты с регулируемым тарифом заработают в Ставрополе с 1 апреля

Стоимость проезда составит 28 рублей
Инна МОРОЗОВА
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С 1 апреля в Ставрополе вступит в силу ряд изменений в сфере пассажирских перевозок.

В частности, изменения коснутся маршрутов №46, 14, 13, 12 и 10. Перевозить пассажиров по данным маршрутам будут автобусы среднего класса. А маршруты-дублеры с 1 апреля уберут.

Стоимость проезда будет фиксированной. Решением краевой тарифной комиссии она составит 28 рублей.

Замминистра ставропольского миндора Борис Борисов отметил, что на регулируемый тариф могут перейти и другие маршруты Ставрополя.

Ранее сообщалось, что замглавы миндора Ставрополья встретился с перевозчиками, которые проиграли конкурс.

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