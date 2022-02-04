В Ставрополе проложили трубы нового коллектора мощностью 10 тыс. кубов в сутки

В Ставрополе по улице 45 параллель завершили работы по строительству нового канализационного коллектора с трубами длиной 7,8 тысячи метров. Он нужен для разгрузки существующей системы "Юго-Западная" и имеет мощность 10 тысяч кубов в сутки.

- Без качественного расширения канализационных сетей город не сможет развиваться. Также отмечу, что отдельное внимание в ходе строительства мы уделили восстановлению нарушенного благоустройства всей задействованной территории после завершения работ, - заявил мэр города Иван Ульянченко.

В краевом центре также модернизируют тепловые сети, на что выделили более 180 миллионов рублей на 2022 год.