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Происшествия4 февраля 2022 7:27

Экс-начальник медчасти ФСИН Ставрополья пронес телефон заключенному за взятку в 80 тысяч

Однако его поймали "за руку", и арестованный не получил свой смартфон
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме и УФСБ Ставропольского края рассказали, что против бывшего начальника филиала медчасти в одной из исправительных колоний возбудили уголовное дело по статье "получение взятки".

- По данным следствия, в декабре 2021 года подозреваемый получил от родственников одной из осужденных взятку в сумме 80 000 рублей, за доставление на режимную территорию ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю и передачу следственно-арестованной мобильного телефона, - сказано в сообщении ведомства.

Мужчину взяли с поличным, когда ему передавали деньги. Сейчас идет расследование уголовного дела, которое позже передадут в суд для вынесения приговора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про двух бывших полицейских, которые за 80 тысяч обещали освободить мужчину от уголовного преследования, хотя то уже было закончено. Их арестовали за покушение на мошенничество.

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