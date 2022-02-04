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Происшествия4 февраля 2022 8:35

Рейс Краснодар-Махачкала задержали на час из-за отказа тормозов у самолета

Неисправность обнаружили на взлетной полосе, пришлось срочно ее исправлять
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В аэропорту Краснодара рейс в Махачкалу задержали на час из-за технических проблем с самолетом. У SU-95 отказали тормоза, поэтому рабочим пришлось в срочном порядке чинить систему.

Самолет должен был вылететь из Краснодара в 7:00 по московскому времени, но в итоге судно поднялось в воздух только в 8:03. А прибытие было запланировано на 7:55, однако по факту аэропорт Махачкалы принял самолет в 9:13.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что рейс Минводы-Москва задержали на 10 часов из-за густого тумана в столице. Самолет компании "Utair" вылетел из Минеральных Вод в шесть утра. Но пилотам пришлось срочно садиться в Нижнем Новгороде после сообщения о том, что Внуково закрывает посадочную полосу из-за непогоды.

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