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Общество4 февраля 2022 9:49

ГИБДД Ставрополя наказала водителя внедорожника за парковку на тротуаре

Наводку на нарушителя дали жители города, опубликовав видео в социальных сетях
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На днях в социальных сетях появилось видео от возмущенных жителей Ставрополя. Они пожаловались на водителя внедорожника, который наплевал на ПДД и припарковал машину на пешеходном тротуаре. Автомобиль перекрыл проход.

Однако горожане не ограничились гневным видео и написали жалобу в Госавтоинспекцию. С помощью наводки сотрудники ГИБДД нашли автомобилиста.

- По данному факту батальоном ДПС города Ставрополя проведена проверка, в рамках которой установлен автовладелец, который прибыл в ГИБДД для составления административного материала, - сказано в сообщении ведомства.

На 67-летнего мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф.