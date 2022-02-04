ГИБДД Ставрополя наказала водителя внедорожника за парковку на тротуаре

На днях в социальных сетях появилось видео от возмущенных жителей Ставрополя. Они пожаловались на водителя внедорожника, который наплевал на ПДД и припарковал машину на пешеходном тротуаре. Автомобиль перекрыл проход.

Однако горожане не ограничились гневным видео и написали жалобу в Госавтоинспекцию. С помощью наводки сотрудники ГИБДД нашли автомобилиста.

- По данному факту батальоном ДПС города Ставрополя проведена проверка, в рамках которой установлен автовладелец, который прибыл в ГИБДД для составления административного материала, - сказано в сообщении ведомства.

На 67-летнего мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф.