Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 10:38

УФСБ по Ставрополью объявило о наборе сотрудников

Для прохождения службы в СКФО и Крыму
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В УФСБ Ставропольского края рассказали, что ведомство начало отбор кандидатов по прохождению военной службы. Критерии отбора: мужчина до 30 лет из Ставропольского края, который имеет общее среднее образование и проходил службу по призыву.

- На военнослужащих органов безопасности Российской Федерации распространяются льготы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе в области жилищного обеспечения военнослужащих. Денежное довольствие составляет от 30 тысяч рублей и выше в зависимости от региона и условий прохождения военной службы, - сказано в сообщении ведомства.

0