УФСБ по Ставрополью объявило о наборе сотрудников

В УФСБ Ставропольского края рассказали, что ведомство начало отбор кандидатов по прохождению военной службы. Критерии отбора: мужчина до 30 лет из Ставропольского края, который имеет общее среднее образование и проходил службу по призыву.

- На военнослужащих органов безопасности Российской Федерации распространяются льготы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе в области жилищного обеспечения военнослужащих. Денежное довольствие составляет от 30 тысяч рублей и выше в зависимости от региона и условий прохождения военной службы, - сказано в сообщении ведомства.