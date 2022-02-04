Житель Кубани получил срок за надругательство над ребенком на Ставрополье

В Изобильном районе вынесли приговор мужчине, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Следователи СУ СКР по Ставропольскому краю установили, что 6 сентября 2021 года мальчик возвращался из школы домой. По пути его остановил мужчина, попросивший помочь ему настроить беспроводные наушники. Злоумышленник повел ребенка на поросший пустырь, где избил и совершил иные действия сексуального характера. Школьника госпитализировали с тяжелыми травмами.

- После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако попал на камеру видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Недолго мужчина пробыл в федеральном розыске. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Краснодарского края. Кроме видеоматериалов, на его причастность к делу указывала молекулярно-генетическая экспертиза.

- Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщает прокуратура Ставропольского края.