Карта «Прибыль» признана одной из самых выгодных

Фото: банка Уралсиб.

Одна из флагманских разработок банка Уралсиб – дебетовая карта «Прибыль» - заняла почетное место в Топ-10 рейтинга самых выгодных дебетовых карт. Анализ проводился порталом Bankiros.ru с учетом итогов первого месяца этого года. В списке главных преимуществ специалисты отметили размер кешбэка и наличие овердрафта (возможности уходить «в минус» по расходам), гибкий выбор платежной системы, стоимость обслуживания карты и срок ее изготовления, начисление на остаток по счету и другие параметры. Кроме того, карту «Прибыль» можно оформить дистанционно, что сегодня тоже является значительным преимуществом.

А совсем недавно этот продукт вошел в топовую тройку рейтинга портала Банки.ру как лучшая карта 2021 года. У клиентов дебетовая карта «Прибыль» пользовалась и продолжает пользоваться большой популярностью, поскольку сочетает в себе сразу несколько возможностей: предполагает онлайн-заказ и доставку на дом с выгодой от различных сервисных компаний плюс кешбэк за покупки и начисление процента на остаточную сумму,.

Чтобы узнать больше и оформить карту «Прибыль», можно просто обратиться в любое ближайшее отделение Уралсиб, позвонить по телефону 8-800-250-57-57 либо найти информацию на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 16+

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 422 банкомата, 358 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»