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Здоровье4 февраля 2022 14:52

Ставрополье закупит дополнительную партию детской вакцины по заявкам родителей

"Спутником М" можно прививать подростком от 12 до 17 лет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников во время брифинга сообщил, что ведомство закупит дополнительную партию вакцины для детей "Спутник М".

- Сегодня у нас с согласия родителей привито 1785 детей, мы использовали практически всю первую партию "Спутник М" в количестве 1920 комплектов. При этом еще более 1000 родителей подали заявление на иммунизацию своих детей. Поэтому мы сформировали следующую заявку, и уже на следующей неделе ждем поставку новой партии детской вакцины, - сообщил чиновник.

За последние сутки в Ставропольском крае коронавирусом заболели 476 детей, 11 из них госпитализировали в больницы с тяжелыми симптомами. Они находятся под наблюдением медиков.

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