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Общество4 февраля 2022 17:03

В Ставрополе могут ввести единый проездной билет

Такую возможность сейчас рассматривает миндор
Источник:kp.ru
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В пятницу, 4 февраля, в столице Ставрополья прошел круглый стол, на котором обсуждалась транспортная реформа в городе.

Глава министерства дорожного хозяйства Ставропольского края Евгений Штепа заявил, что в данный момент обсуждается возможность введения единого проездного билета.

По проездному пассажир сможет доехать до места назначения, даже если придется делать пересадки.

Также глава миндора отметил, что необходимо разобраться с тем, на какие маршруты выпускать транспорт большой вместимости, а на какие малой. Он добавил, что пробки зависят не от запуска какого-либо маршрута, необходимо улучшить сам механизм общественных перевозок.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Ставрополе начнут работу маршруты с регулируемым тарифом.

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