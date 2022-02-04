Дороги к школам и больницам на Ставрополье отремонтируют в 2022 году

В 2022 году в Ставропольском крае отремонтируют дороги к школам, детсадам и больницам по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

В частности, в Ставрополе обновят участок дороги по улице Ленина, который ведет к краевой больнице. В городе Изобильный займутся участком по улице Калинина, ведущим к школе.

Также в этом году произведут ремонт дорог в Кочубеевском районе, по которым каждый день курсирует школьный транспорт. В Михайловске обновят покрытие на участке дороги, которая ведет к Центральной районной больнице, школе и детсаду.

Кроме того, дождется своего часа участок по улице Гоголя, который ведет к двум детсадам и трем школам.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе перекроют отрезок улицы Некрасова с 5 по 20 февраля из-за ремонта газопровода.

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