На Ставрополье за сутки выявили 1956 заболевших COVID-19

На Ставрополье обновлен антирекорд по заболеваемости COVID-19. В крае за сутки коронавирус подтвердился еще у 1956 человек, 686 из них – дети. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составило 151 089 человек.

По словам губернатора Ставропольского края, большинство зараженных лечатся амбулаторно. Так, за сутки госпитализировано 200 взрослых и 10 детей.

- При этом более 20 процентов специализированного коечного фонда для COVID-пациентов свободно, - рассказал губернатор Владимиров.

Также отмечается, что за прошедшие сутки скончались 13 человек с коронавирусом.