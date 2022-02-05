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Общество5 февраля 2022 6:42

В Ставропольском крае вакцину от коронавируса получили еще 3664 человека

Вторым компонентом привились более 2200 жителей края
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

По состоянию на 5 февраля 2022 года первый компонент вакцины получили более 1 млн 300 тысяч человек, за сутки – 3664. Вторым компонентом привиты более 1 млн человек, за сутки – 2207.

Тем временем в Ставропольском крае начата кампания по массовой иммунизации детей от коронавируса. В регион поступило 1920 доз вакцины «Спутник-М».

Прививку от коронавируса могут получить дети в возрасте 12 – 17 лет с письменного согласия родителей и при отсутствии противопоказаний.

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