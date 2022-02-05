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Общество5 февраля 2022 8:35

Ставропольским врачам поликлиник в борьбе с COVID-19 помогают более 900 волонтеров

Большинство добровольцев – будущие врачи
Алина МАКСИМОВА
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В Ставропольском крае к борьбе с коронавирусом привлечены более 900 волонтеров. Большинство из них – будущие врачи. Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

Так, в поликлиниках края на сегодняшний день работают 534 волонтера-медика. Это ординаторы, студенты старших курсов медуниверситета. Еще 124 волонтера – учащиеся медицинских колледжей.

- Я вижу, как они общаются с пациентами, как горят их глаза. Считаю, что у нас растет достойная смена. Помощь этих ребят пришла очень вовремя. Она важна всем – и будущим докторам, и жителям нашего края, - сказал министр здравоохранения края Владимир Колесников на брифинге в Правительстве СК.

Еще порядка 200 добровольцев, которые не имеют никакого отношения к медицине, оказывают посильную помощь в борьбе с вирусом, в том числе предоставляя личный транспорт.

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