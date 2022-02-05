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Происшествия5 февраля 2022 10:01

Житель Минвод отдал лжеброкрам из соцсети около миллиона рублей

Мужчина остался без накоплений, желая заработать на инвестициях
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские полицейские разбираются в обстоятельствах очередного дела о мошенничестве. На этот раз жертвой аферистов стал 43-летний житель Минеральных Вод.

Мужчина увидел рекламу инвестиционной компании в социальных сетях и решил подзаработать. Он оставил заявку, указал свои данные и номер телефона, после чего с ним связались представители компании.

Собеседник помог открыть минераловодцу и пополнить брокерский счет почти на один миллион рублей. Спустя некоторые время он решил вывести деньги, но не смог, а представители компании перестали выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

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